"Настоящий" мужчина: в сети показали фото нового "груза 200" у боевиков ЛНР

5 февраля от полученных ранений скончался один из боевиков так называемой ЛНР Павел Зелик.

Об этом сообщают источники сепаратистов в Twitter.

"Спасибо пацанам, кто там на "передке", что нашу землю грудью защищают… Там просто умирают мужики. А здесь в тылу о них совсем не знают", – скорбят сочувствующие боевикам.

Как ранее сообщал блогер Necro Mancer, Зелик получил ранение еще в ноябре. При артобстреле осколок попал боевику в голову. В состоянии комы тот был эвакуирован с передовой.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", снайпер Вооруженных сил Украины, входящий в состав Операции объединенных сил на Донбассе, ликвидировал боевика ЛНР Андрея Подколзина по кличке "Медведь".