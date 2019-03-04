В сети показали фото женщины-боевика, ликвидированной на Донбассе

Стало известно о ликвидации на Донбассе, под Горловкой, 36-летнего санинструктора боевиков родом из Константиновки (Донецкая область).
Об этом сообщают в соцсетях.
Известно, что женщину-боевика ликвидировали в воскресенье, 3 марта.
"03.03.19 пополнилась очередным бойцом, в р-не Горловки Коробка "Лютик" Любовь из Константиновки. 3 омсбр окупантов", - написал офицер ВСУ и блогер Анатолий "Штирлиц" Штефан.
Известно, что боевик входила в базу "Миротворец".
Как сообщал "Апостроф", боевики рассмешили сеть реалистичным фото, которое в полной мере описывает всю суть их участия в военном конфликте на Донбассе.
Также ранее в сети опубликовали фотографию боевика ЛНР, которого ликвидировала любовница во время ссоры. Офицер ВСУ Анатолий Штефан в связи с этим инцидентом предложил любовнице ликвидированного боевика вручить награду.
Кроме того, у боевиков выдали "сенсацию" о прибытии на Донбасс диверсантов НАТО.