В сети показали фото женщины-боевика, ликвидированной на Донбассе

Стало известно о ликвидации на Донбассе, под Горловкой, 36-летнего санинструктора боевиков родом из Константиновки (Донецкая область).

Об этом сообщают в соцсетях.

Известно, что женщину-боевика ликвидировали в воскресенье, 3 марта.

"03.03.19 пополнилась очередным бойцом, в р-не Горловки Коробка "Лютик" Любовь из Константиновки. 3 омсбр окупантов", - написал офицер ВСУ и блогер Анатолий "Штирлиц" Штефан.

Известно, что боевик входила в базу "Миротворец".

Как сообщал "Апостроф", боевики рассмешили сеть реалистичным фото, которое в полной мере описывает всю суть их участия в военном конфликте на Донбассе.

Также ранее в сети опубликовали фотографию боевика ЛНР, которого ликвидировала любовница во время ссоры. Офицер ВСУ Анатолий Штефан в связи с этим инцидентом предложил любовнице ликвидированного боевика вручить награду.

Кроме того, у боевиков выдали "сенсацию" о прибытии на Донбасс диверсантов НАТО.