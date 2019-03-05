На Донбассе ликвидирован боевик "Медведь": опубликованы фото

Снайпер Вооруженных сил Украины, входящий в состав Операции объединенных сил на Донбассе, ликвидировал боевика ЛНР Андрея Подколзина по кличке "Медведь".

Об этом на своей странице в Facebook написал офіцер ВСУ Анатолий Штефан.

Отмечается, что боевик был убит еще в конце февраля 2018 года, однако стало известно об этом только сейчас.

"200_бригада 22 февраля 2018 года пополнилась очередным бойцом, Подколзин "Медведь" Андрей из Стаханова. 6 омсбр окупационных войск. Выстрел снайпера", - написал военный.

Отметим, что в соцсетях ликвидированный боевик указывал, что он родом из города Стаханов, однако страну указывает – Россия.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что на Донбассе ликвидирован боевик по кличке "Комар".

Также в сети опубликовали фото всех боевиков, ликвидированных в феврале 2019 года.