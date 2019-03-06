Никому не нужны: в сети подвели итоги оккупации Крыма

В сети житель оккупированного Крыма пожаловался на изменение жизни на полуострове за время его аннексии Россией.

Об этом сообщает блогер RoksolanaToday&Крым на своей странице в Twitter.

"Паблик Евпатории, итоги пятилетней гавани", - отметила она и опубликовала скриншот, где написали об изменениях в Крыму.

По словам жителя полуострова, зарплаты очень маленькие и половина тратится на оплату коммунальных услуг. Также проблема и с медициной. Отмечают, что хороших специалистов уволили, а на замену им пригласили практикантов, которые платили, чтобы получить диплом.

"В Крыму настолько хорошо жить, что мы не платим тут разве что за воздух (и то временно)", - подытожил житель полуострова.

Как сообщал "Апостроф", в оккупированном Российской Федерацией Крыму дела обстоят далеко не так, как рассказывают кремлевские пропагандисты.