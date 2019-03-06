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Отличилась тупыми приказами: в сети раскрыли новые подробности о бежавшей от боевиков "легенды ДНР"

среда, 06 марта 2019, 11:33

Боевики незаконных вооруженных формирований на Донбассе жалуются на то, что Светлана Дрюк, "героиня ДНР", перешедшая на сторону Украины, ранее не отличалась особыми достижениями в командовании.

Об этом сообщает на своей странице в Twitter блогер Necro Mancer.

Он опубликовал скриншот из запрещенной в Украине социальной сети "Вконтакте", на котором некий Андрей Демиденко пишет, что Дрюк, известная под позывным "Ветерок", служила "командиром роты (реально взвода), но продержалась недолго, умудрившись перессорить большую часть роты своими тупыми приказами и распоряжениями".

Однако, несмотря на это, в дальнейшем карьера "Ветерка" шла вверх.

"А потом как-то резко пошла на повышение, получила офицерские погоны, стала героиней передач, фильмов и роликов", – отмечается в сообщении.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", ранее экс-главарь ДНР отреагировал на бегство "Ополченочки" в Украину.

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