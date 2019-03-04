Экс-главарь ДНР отреагировал на бегство "Ополченочки" в Украину

Экс-главарь боевиков "ДНР", российский террорист Игорь Гиркин назвал переход на украинскую сторону главной героини пропагандистского фильма "Ополченочка" Светланы Дрюк (позывной "Ветерок") обычным явлением.

Об этом он написал у себя на странице в запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте", сообщает в Twitter блогер Necro Mancer.

"Огорчаться особо не стоит - ничего страшного в единичном предательстве нет. Но повесить данное существо за измену - при случае будет совершенно необходимо. Не из мести, а чтобы другим неповадно было и военный закон (на котором держится любая армия) соблюсти", - написал он.

По словам боевика, ситуация с Дрюк свидетельствует о "разочаровании общества и его героев в своих прежних идеалах".

Кроме того, Гиркин подтвердил факт уничтожения в результате действий украинских партизан восьми российских танков Т-72Б3.

Как сообщал "Апостроф", также стали известны детали спецоперации по побегу Дрюк из ДНР.