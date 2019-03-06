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​В Харькове внезапно умер малолетний живодер: фото парня и детали трагедии

среда, 06 марта 2019, 01:31

Стало известно о смерти от наркотиков 14-летнего харьковчанина Ильи Ковальского, замешанного ранее в скандале с жестоким обращением с животными.

Об этом сообщает NewsRoom, ссылаясь на источник в полиции.

Так, в июле прошлого года в сети Instagram было опубликовано видео, на котором подросток прикармливает голубей. Когда один из них подходит достаточно близко, парень заносит над ним ногу - и с силой резко наступает на птицу.

После этого запись обрывается, поэтому сказать, выжил ли голубь, невозможно. Подпись к видео гласит: "П***да типу. Сломался". После инцидента в мэрии сообщили, что с 13-летним мальчиком будет работать психолог.

По сведениям издания, инициалы погибшего и номер школы, где он обучался, совпадают с фамилией и местом обучения подростка, который в субботу скончался после употребления наркотиков на улице Харьковских дивизий.

Также сообщается, что его 15-летний товарищ был в тяжелом состоянии госпитализирован в городскую больницу №2, позднее его перевели в областное медучреждение. Следователи полиции открыли по факту трагедии уголовное производство.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве мужчина, убивший ранее собаку, избил жену на глазах у двух детей.

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