РУС. | УКР.

вторник, 22 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.75
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

22 января

08:54
Под Запорожьем умер ветеран АТО, попавший ранее в скандал с агрессивным маршрутчиком: фото
08:25
Такого нет даже в Зимбабве: дипломата возмутили жуткие реалии на вокзале в Киеве
07:58
Какой погоды ждать в Украине в феврале: синоптики дали актуальный прогноз
07:36
В Киеве живодер устроил кровавые семейные разборки: опубликованы фото
07:28
Смертельный пожар у Керченского пролива: новые видео и последние подробности ЧП
06:32
Россия может сломать Украину без войны: в США озвучили опасный прогноз
05:24
Насиловали женщин: опубликованы фото боевика ДНР, задержанного на Донбассе
04:26
​Появился оптимистичный прогноз по курсу гривни
03:25
Ученые рассказали, как купить счастье
02:28
Позывной "Леший": в сети показали ликвидированного танкиста ДНР
01:27
В оккупированном Крыму засняли новый эшелон военной техники: фото
00:19
В Украину возвращаются метели и снегопады: синоптик назвала дату
Все новости

В Киеве живодер устроил кровавые семейные разборки: опубликованы фото

вторник, 22 января 2019, 07:36

В Киеве мужчина, убивший ранее собаку, избил жену на глазах у двух детей.

Об этом сообщила в Facebook зоозащитница Евгения Прокопенко.

"Позвонила рыдающая Алена, что ее муж Кобзарь Юрий Сергеевич 09.05.1982, вычислил где она сейчас живет, прячась от него, напал - избил ее, сломал коляску и выбросил из нее полуторагодовалого ребенка, рядом второй ребенок четырехлетний все это видит... Алёну отбили прохожие, которые разговаривали со мной по телефону ибо у Алены была просто истерика. Скорая. Полиция. Муж сбежал. Т.е. ублюдок, который убил собаку и не мучается угрызением совести, который не первый раз нападает на жену, никак не может утихомириться!..

Написано заявление, сняты побои. С 11-го января вступил в силу закон о домашнем насилии. Кто не знает - теперь нет для таких орлов безнаказанности, даже за психологическое давление, не то, что за побои", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", молодые живодеры во Львове обнародовали в сети видео, как с 9-го этажа сбрасывают кота. Позже появилось видео извинений одного из подростков Богдана Тодарюка. Полиция заявила, что вычислила всю компанию. Всем им грозит уголовная отвественность.

Фотовзгляд

Все галереи
Празднование Крещения в Киеве: эксклюзивное фото с высоты птичьего полета

Читайте также

Один паводок спокойно смоет всю Конча-Заспу и это реальность - эколог

Украинцы официально платят за тепло, которое выбрасывается в космос – эксперт

Лето в Киеве: яркие фото с высоты птичьего полета

Полетали над кладбищами: яркое видео "загробного" Киева с высоты

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: