В Киеве живодер устроил кровавые семейные разборки: опубликованы фото

В Киеве мужчина, убивший ранее собаку, избил жену на глазах у двух детей.

Об этом сообщила в Facebook зоозащитница Евгения Прокопенко.

"Позвонила рыдающая Алена, что ее муж Кобзарь Юрий Сергеевич 09.05.1982, вычислил где она сейчас живет, прячась от него, напал - избил ее, сломал коляску и выбросил из нее полуторагодовалого ребенка, рядом второй ребенок четырехлетний все это видит... Алёну отбили прохожие, которые разговаривали со мной по телефону ибо у Алены была просто истерика. Скорая. Полиция. Муж сбежал. Т.е. ублюдок, который убил собаку и не мучается угрызением совести, который не первый раз нападает на жену, никак не может утихомириться!..

Написано заявление, сняты побои. С 11-го января вступил в силу закон о домашнем насилии. Кто не знает - теперь нет для таких орлов безнаказанности, даже за психологическое давление, не то, что за побои", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", молодые живодеры во Львове обнародовали в сети видео, как с 9-го этажа сбрасывают кота. Позже появилось видео извинений одного из подростков Богдана Тодарюка. Полиция заявила, что вычислила всю компанию. Всем им грозит уголовная отвественность.