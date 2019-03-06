"Зрада" не удалась: в сети раскрыли фейк с отловом призывников в украинскую армию

В Украине разоблачили очередной фейк о том, что во время выборов призывникам будут раздавать повестки в военкомат прямо на избирательных участках.

О нем в Facebook написал известный украинский автогонщик, волонтер Алексей Мочанов, опубликовав соответствующее фотосвидетельство.

"Технология реально рабочая. Могла бы сработать. В пользу какого из кандидатов - хз. Но в таком виде это выглядит, как попытка отпугнуть от избирательных участков лиц призывного возраста. Надеюсь не получится. Связывался с людьми в Сухопутке, которая курирует военкоматы. Улыбнулись. Мечтательно сказали "Хорошо бы!..." Но нет. Идти голосовать можно смело", - написал он.

Как сообщал "Апостроф", ранее на КремльТВ выдали эпическое "пророчество" Ванги о Порошенко.