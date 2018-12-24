Война с небесами: на КремльТВ выдали эпическое "пророчество" Ванги о Порошенко

Российские пропагандисты рассказали о "предсказании" известной болгарской ясновидящей Ванги, в котором та якобы упоминала президента Украины и объявление войны.

Фейк, который опубликовал телеканал НТВ, сразу был поднят на смех в сети.

"Вижу мертвых, вижу катастрофы". Ванга предсказывала, что пятый президент Украины объявит войну небесам, затеяв создание новой церкви", - заявили российские пропагандисты.

В свою очередь комментаторы не поверили в правдивость "пророчества", вспомнив, что множество подобных заявлений в СМИ оказывались неправдивыми.

"Вот мне интересно, как долго ещё будут форсить эту х**ню с вангой? Или пипл всё ещё хавает?", "Прошлые пророчества не совпадают с нынешними. Продолжайте это весело", "Оставьте умершую Вангу в покое, уроды!" - пишут они.

Легендарная ясновидящая Вангелия Пандева Гуштерова, известная как Ванга, скончалась еще в 1996 году, однако СМИ продолжают регулярно публиковать якобы ее пророчества, которые обычно оказываются фейком.

Как сообщал "Апостроф", ранее в в сеть запустили фейк о смерти экс-президента Украины Виктора Януковича.