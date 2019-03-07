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Какой будет погода в Украине после 8 марта: актуальный прогноз на выходные

четверг, 07 марта 2019, 13:38

На выходных, с 8 по 10 марта, в Украине ожидается высокая температура воздуха.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, на протяжении дня прогнозируется +8 +14 градусов, на Западе страны 8-9 марта – +10 +17 градусов. На северо-востоке, в Сумской и Харьковской областях будет прохладнее, +5 +9 градусов.

"Завтра атмосферный фронт может нагнать тучи и даже покапать дождем на жителей западных и северных областей Украины. На юге, в центральной части и на Востоке будет сухая погода. В Киеве день, когда улицы расцветут розовыми тюльпанами, желтыми нарциссами, сиреневыми гиацинтами и красными от активного забега по базарчикам мужчинами, будет теплым. Температура воздуха ожидается самой высокой в ближайшей перспективе, днем +12 + 15 градусов. Но остается порывистый ветер и могут набежать облака с небольшим дождем", – пишет Диденко.

10 марта может усилиться ветер и начнет снижаться температура воздуха, отмечает также синоптик.

Напомним, подробнее о погоде на неделю с 5 по 10 марта читайте в материале "Апострофа": Жара в начале весны: синоптики удивили погодой на неделю.

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