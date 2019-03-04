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Жара в начале весны: синоптики удивили погодой на неделю

Прогноз погоды на 5-10 марта

Адриан Радченко понедельник, 4 марта 2019, 19:04
Прогноз погоды на 5-10 марта Весна радует теплой погодой Фото: pexels.com

Календарная весна встретила Украину относительно теплой погодой. Если в субботу был морозный день, то в воскресенье вернулся "плюс". Какой будет погода в первую неделю весны и на 8-е марта, узнавал "Апостроф".

Согласно данным Укргидрометцентра, во вторник, 5 марта, в Украине будет тепло, но дождливо. Синоптики прогнозируют дожди в западных, северных и восточных областях. В центре и на юге осадков не ожидается за исключением Черкасской области.

Теплее всего в этот день будет в Одесской области – 13-15 градусов с отметкой плюс. В Крыму и Николаевской области ожидается +12-14. На большинстве территории Украины будет от 7 до 11 градусов тепла. Ночью на западе и в Одесской области будет 4-6 градусов тепла, на остальной части Украины +2-5.

В среду, 6 марта, дневные температуры уменьшатся на пару градусов по всей стране, но не будет дождей. В западных областях ожидается 8-10 градусов тепла, на юге и в Крыму будет +10-12, а на остальной части страны +6-8. Холоднее всего ожидается в Сумской (+3-5) и Черниговской областях (+4-6). Ночью практически по всей стране будет от 1 до 4 градусов тепла, а Сумской, Полтавской и Луганской областях синоптики прогнозируют заморозки (до -1 градуса).

Читайте: С надеждами на тепло: синоптики рассказали, какой будет весна

7 марта ночь будет еще холоднее. Заморозки будут по всей стране, а в отдельных областях столбик термометра опустится до -5. Однако днем будет тепло. На западе страны солнышко прогреется до 15 градусов, в северных, центральных и южных областях будет 8-12 градусов тепла, и лишь в восточных областях будет холодно – от 2 до 6 градусов с отметкой плюс. Осадков в четверг не ожидается.

Прогноз погоды на вторник, 5 марта
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Прогноз погоды на среду, 6 марта
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Прогноз погоды на четверг, 7 марта
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Прогноз погоды на пятницу, 8 марта
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Прогноз погоды на субботу, 9 марта
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Настоящее весеннее тепло синоптики прогнозируют в Международный женский день, 8 марта. На западе, в центре, а также в Крыму ожидается +12-16, а в Черновицкой области и вовсе будет +17. Для марта этот настоящая жара. В части центральных областей и на востоке страны будет 8-11 градусов тепла. В южных регионах ожидается +10-12. Ночью также будет теплее, чем днем ранее.

В выходные в Украину вернутся дожди. Синоптики прогнозируют осадки по всей стране. Но при этом будет тепло – от 8 до 12 градусов тепла, а в центральных, южных областях и в Крыму ожидается до 14 градусов выше нуля.

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