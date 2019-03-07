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На Донбассе погиб 21-летний лейтенант ВСУ: в сети показали фото героя

четверг, 07 марта 2019, 13:36

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб 21-летний лейтенант Богдан Слобода из Новояворивска.

Об этом сообщает пресс-служба Яворивского районного совета.

Отмечается, что военный получил пулевые ранения на территории Донецкой области 6 марта.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким нашего защитника, а также его боевым собратьям, с которыми он бок о бок защищал нашу страну от российской оккупации", - сказано в сообщении.

Богдан Слобода родился 13 мая 1997 года. Учился в Шкловской ООШ I-III степени. В 2014 году пошел учиться в Академию сухопутных войск им. Петра Сагайдачного после окончания призван по контракту Яворивского-Мостиским РВК в 128 горно-штурмовую бригаду.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Харьковом на коленях простились с бойцом, погибшим в Иловайском котле.

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