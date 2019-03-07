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Под Харьковом на коленях простились с бойцом, погибшим в Иловайском котле: фото и видео

четверг, 07 марта 2019, 06:51

6 марта в Чугуеве Харьковской области простились с солдатом 92-й бригады Русланом Дейнеко, погибшим во время боев за Иловайск в 2014 году.

Как сообщила пресс-служба 92-й бригады ВСУ в Facebook, сначала с защитником попрощались в селе Клугино-Башкировка, после чего состоялось его погребение в Чугуеве.

"Вечером 27 августа под Иловайском в САУ попала российская мина. Ранение 20-летнего наводчика Руслана Дейнеко оказалось несовместимым с жизнью. Эвакуировать тело не было возможности, поскольку обстрелы вражеской артиллерии не только не прекратились, но и усилились так, что вскоре была уничтожена почти вся техника 92-й бригады", – говорится в сообщении бригады.

Во время прощания с Русланом бойцы создали живой коридор, по которому пронесли тело побратима. Когда гроб приближался, пришедшие попрощаться становились на колени.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в зоне военного конфликта на Донбассе ВСУ жестко отомстили боевикам за гибель сослуживца.

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