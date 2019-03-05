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Месяц не дожил до 20-летия: появились фото и фамилия юного украинского бойца, погибшего на Донбассе

вторник, 05 марта 2019, 06:58

Погибшему от вражеской мины в зоне ООС на Донбассе бойцу ВСУ Богдану Гаврыливу через месяц должно было исполниться 20-лет.

Об этом сообщил председатель общественного союза "Общественное объединение Калущини участников боевых действий (АТО) на Востоке Украины имени Романа Шухевича" Александр Соколовский.

"Гаврылив Богдан остался в памяти, как порядочный, трудолюбивый, ответственный и сильный духом парень. Он был хороший спортсмен, хороший студент и лидер среди молодежи. В свои 19 лет, он не продолжил дальше учиться хотя и имел на это все возможности. Никому не сказав ни слова подписал контракт с ВСУ и пошел защищать Родину в составе 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Он говорил, что место его там на фронте, а не за партой и Богдан не жалел за своем выборе", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что молодой боец не дожил всего месяц до своего 20-летия.

"10 апреля исполнилось ему 20 лет, но 4 марта утром вражеская мина оборвала его молодую жизнь. Не сдерживая слез хочу сказать, что Богдан является примером патриотизма для современной молодежи. Он навсегда останется в памяти как хороший друг, трудолюбивый ученик и просто настоящий молодой Герой", - подытожил Соколовский.

Как сообщал "Апостроф", в зоне военного конфликта на Донбассе ВСУ жестко отомстили боевикам за гибель сослуживца.

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