Назад в СССР: в сети показали фото супермаркета в оккупированном Донецке

Полки крупнейшего супермаркета оккупированного Донецка пусты, в магазине нет ряда продуктов, а соответственно - и покупателей.

Соответствующее фото опубликовано на странице "временный Донецк" в Twitter.

"Широчайший выбор товаров в "Амсторе", просто глаза разбегаются от разнообразия!!! Сухари, яйца и уксус в изобилии и на любой изысканный вкус. Аж две кассы вчера были задействованы из-за наплыва покупателей, просто не протолкнуться!!! Шах и мат, укропы!!!"- говорится в сообщении.

На снимках видно, что некоторые из витрин вовсе закрыты. Также не функционируют и холодильники, размещенные в торговых залах. Интересно, что на фото попал только один покупатель.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети показали фото из супермаркета в оккупированном Донецке, где практически нет товара на полках.