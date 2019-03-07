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Появились фото прощания во Львове с 19-летним бойцом ВСУ, погибшим на Донбассе
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Появились фото прощания во Львове с 19-летним бойцом ВСУ, погибшим на Донбассе

четверг, 07 марта 2019, 14:27

В четверг, 7 марта, во Львове прошла церемония прощания с 19-летним военнослужащим ВСУ Богданом Гавриловым, который погиб на Донбассе.

Об этом сообщается на сайте Львовского городского совета.

Львовяне собрались для прощания с убитым военнослужащим 80-ой отдельной десантно-штурмовой бригады возле памятника Тарасу Шевченко.

Похоронят Богдана Гаврилова в пятницу, 8 марта, в городе Калуш Ивано-Франковской области, откуда он родом.

Боец был убит 4 марта, во время выполнения боевого задания на линии столкновения в районе проведения операции Объединенных сил. Как отмечается, Гаврилов погиб в ходе минометного обстрела боевиков.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 1 марта в Соледаре, Донецкой области, был похоронен погибший боец Вооруженных сил Украины Александр Меденцев.

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