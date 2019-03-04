РУС. | УКР.

понедельник, 4 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.70
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

4 марта

15:37
Беглые экс-регионалы верят в победу Зеленского - Данилюк
15:35
Труханов публично вступился за Жванецкого
15:25
Названа официальная причина смерти Децла
15:21
Все в страхе: появились жуткие подробности убийства украинцем семьи в Москве
15:16
Что происходит с гривней: опубликовано фото
14:53
За год более миллиона украинцев уехали на заработки за границу
14:40
Турецкий футболист устроил резню прямо на поле: опубликовано фото
14:37
The Prodigy назвали причину смерти своего вокалиста
14:36
С топ-чиновника времен Януковича сняли санкции ЕС: названа фамилия
14:31
В ДТЭК отчитались о финансовых итогах 2018 года: чистая прибыль - более 5 млрд
14:28
Опрос ИАП: Зеленский и Тимошенко выходят во второй тур
14:28
Украинский клуб подписал бразильского таланта: опубликовано фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​На Донбассе погиб юный украинский защитник

понедельник, 04 марта 2019, 14:25

4 марта боевики на Донбассе убили 20-летнего бойца ВСУ.

Об этом сообщает Минобороны.

Согласно сообщению, самым продолжительным и мощным стал обстрел в районе Лебединского. Со стороны оккупированной Ужовки враг более трех с половиной часа вел огонь из артиллерии 122-го калибра, вооружения танка, миномета калибра 120 мм, а также противотанкового ракетного комплекса.

Вблизи Водяного украинские защитники насчитали на своих позициях 12 разрывов мин 120-го калибра, так же выпущенных противником со стороны Ужовка. 12 артиллерийских снарядов калибра 122 мм разорвались в районе Широкино.

Кроме того, зафиксировано активность российско-оккупационных войск у Песков, где оккупанты 15 минут вели огонь из минометов 82-го калибра и крупнокалиберного пулемета.

"В результате одного из вражеских обстрелов утром оборвалась жизнь одного украинского защитника 1999 года рождения", - сообщает Минобороны, выражая соболезнования родным, близким и боевым собратьям погибшего.

На Луганском направлении за прошедшие сутки произошло 7 прицельных обстрелов, на Донецком враг дважды нарушил режим тишины - всего за сутки по позициям украинских войск 9 раз вели огонь, один военнослужащий получил ранения.

По данным разведки, два оккупанта были уничтожены, один ранен.

Как сообщал "Апостроф", в течение 3 марта боевики восемь раз открывали огонь по позициям украинских военнослужащих из запрещенного оружия, в результате обстрелов один боец ВСУ был ранен.

Фотовзгляд

Все галереи
Марш национальных дружин в центре Киева

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Опасный "актив": почему украинские моряки стали для Путина проблемой

Россияне проиграли на 100%, но воевать напрямую Украине нельзя - американский офицер

Зачем Россия стягивает танки к границе с Украиной: генерал о планах Путина

Путин может использовать захваченных моряков, чтобы продвигать своего кума на выборах в Украине - адвокат

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: