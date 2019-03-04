​На Донбассе погиб юный украинский защитник

4 марта боевики на Донбассе убили 20-летнего бойца ВСУ.

Об этом сообщает Минобороны.

Согласно сообщению, самым продолжительным и мощным стал обстрел в районе Лебединского. Со стороны оккупированной Ужовки враг более трех с половиной часа вел огонь из артиллерии 122-го калибра, вооружения танка, миномета калибра 120 мм, а также противотанкового ракетного комплекса.

Вблизи Водяного украинские защитники насчитали на своих позициях 12 разрывов мин 120-го калибра, так же выпущенных противником со стороны Ужовка. 12 артиллерийских снарядов калибра 122 мм разорвались в районе Широкино.

Кроме того, зафиксировано активность российско-оккупационных войск у Песков, где оккупанты 15 минут вели огонь из минометов 82-го калибра и крупнокалиберного пулемета.

"В результате одного из вражеских обстрелов утром оборвалась жизнь одного украинского защитника 1999 года рождения", - сообщает Минобороны, выражая соболезнования родным, близким и боевым собратьям погибшего.

На Луганском направлении за прошедшие сутки произошло 7 прицельных обстрелов, на Донецком враг дважды нарушил режим тишины - всего за сутки по позициям украинских войск 9 раз вели огонь, один военнослужащий получил ранения.

По данным разведки, два оккупанта были уничтожены, один ранен.

Как сообщал "Апостроф", в течение 3 марта боевики восемь раз открывали огонь по позициям украинских военнослужащих из запрещенного оружия, в результате обстрелов один боец ВСУ был ранен.