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В Соледаре похоронили погибшего бойца ВСУ: фото

суббота, 02 марта 2019, 23:16

В пятницу, 1 марта, в Соледаре, Донецкой области, был похоронен погибший боец Вооруженных сил Украины Александр Меденцев.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает волонтер Святослав Смук.

Как отмечается, Меденцев служил в 54-й ОМБр солдатом, заместителем командира боевой машины – наводчиком-оператором.

Погиб от пулевого ранения в голову 25 февраля 2019 года между позициями ВСУ и боевиков в районе села Новоалександровка (Попаснянский район, Луганская область).

Александр Меденцев родился 28 октября 1983 года в Соледаре. У бойца остались родители и сестра.

Как ранее сообщалось, 27 февраля командованию бригады удалось договориться с боевиками об эвакуации. Тело погибшего воина украинская сторона забрала в присутствии представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Напомним, подробнее о потерях сил ООС в феврале читайте в материале: Потери ВСУ в феврале: опубликованы фото и биографии бойцов.

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