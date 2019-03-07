В России назвали причину, по которой скандальная "Ополченочка" решила бежать от боевиков ДНР

Бывшая высокопоставленная боевик так называемой ДНР Светлана Дрюк перешла на сторону Украины из-за "накапливавшегося омерзения" по отношению к происходящему в оккупированных районах Донбасса.

Об этом в эфире радио "Эхо Москвы" рассказал журналист Александр Невзоров.

По его словам, несмотря на мифологические отговорки и легенды, которые придумывают пропагандисты, чтобы оправдать "предательство" Дрюк, настоящая причина ее дезертирства намного проще.

"Светлана Дрюк уже сидит в Киеве, в нормальном спасшемся… И там рассказывает о том, что на самом деле происходит в Донбассе. Для этой ситуации придумана масса мифологических отговорок и масса мифических легенд… Что ее похитило СБУ, что она сама попалась на приманку какого-то здоровенного украинского красавца, который влюбил ее в себя. Ничего подобного. Просто, насколько я знаю — у меня хорошая инсайдерская информация, — в ней накапливалось омерзение. И сейчас она это омерзение — она много знала, действительно, она много воевала, — и сейчас она это омерзение выплескивает в прессу, рассказывая о том, что на самом деле происходило. Рассказывает честно об участии российских войск, об участии российских офицеров, о подготовке танковых экипажей", – говорит Невзоров.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", главная героиня первого полнометражного фильма боевиков ДНР "Ополченочка" Светлана Дрюк сбежала с оккупированной территории в Украину благодаря спецоперации украинской контрразведки.