Бегство "легенды" ДНР в Украину: подробности спецоперации, видео

Главная героиня первого полнометражнго фильма боевиков ДНР "Ополченочка" сбежала из оккупированной территории в Украину благодаря спецоперации украинской контрразведки.

Об этом сообщает ТСН.

Светлана Дрюк до момента публикации интервью удачно водила за нос своих бывших работодателей, рассказывая о том, что находится в Ростове, по личным делам.

После побега она несколько месяцев отправляла "селфи" с Украины. Убеждала, что находится в России в больнице.

По ее словам, полностью изменить свою жизнь и оказаться на украинской стороне ее заставил личный мотив: "У мен здесь, надеюсь, друг, который мне гораздо ближе. Он сотрудник спецслужбы. И отношение всех ребят, которые принимают участие в моей нынешней судьбе, очень отличается от того, что я там видела. Не жалею".

После того, как Светлана покинула ДНР, ее двое детей, Дмитрий и Наталья, оставались в Донецке. Работать с контрразведкой она была готова лишь при условии, что на территорию Украины также заберут ее детей.

"Действительно могли (убить детей – "Апостроф".). Сначала бы издевались, делали бы так, чтобы эта информация дошла до меня, чтобы выманить меня снова туда или получить что-то другое. Издевались бы – это точно. А если бы ничего этим не добились, уничтожили бы", - говорит она.

Светлана утверждает, что готова свидетельствовать против РФ в международном трибунале. И даже готова в случае агрессии вернуться на фронт уже в украинской форме.

Как сообщал "Апостроф", благодаря Светлане бойцы ВСУ уничтожили уникальный российский танк Т-72Б3, который был доставлен на территорию Донбасса для "испытаний".