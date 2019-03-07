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В сети показали "боевой иконостас" бежавшей от боевиков "легенды" ДНР

четверг, 07 марта 2019, 06:28

В сети опубликовали фото, на котором видны "военные награды", которые за службу боевикам ДНР и российским оккупантам получила сбежавшая в Украину Светлана Дрюк (позывной "Ветерок").

Фото "боевого иконостаса" опубликовал в Twitter блогер Necro Mancer‏.

Он отметил, что при таком параде бывшая пособница боевиков засветилась в программе "Герой нашего времени" в 2018 году.

"Ветерок" в передаче "Герой нашего времени" и ее "иконостас", - подписал фото блогер.

В свою очередь офицер ВСУ Антолий Штефан "Штирлиц" опубликовал список всех "наград", которые засветила Дрюк.

По его словам, "легенда" боевиков награждена "орденом За воинскую доблесть 3 ст", а также "знаком За ратную службу".

Помимо этого на груди у Дрюк обнаружились "крест Офицерская доблесть", "медаль За Дебальцево"; "медаль За службу в танковых войсках" а также "медаль За воссоединение Крыма и России".

Как сообщал "Апостроф", в сети неоднозначно отнеслись к тому, что Дрюк выставляют героем, несмотря на то, что она убивала украинских военных.

Отметим, что накануне также стало известно, что от боевиков сбежала любовница наемника Путина.

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