Друг "Ополченочки" рассказал про украинских солдат, убитых "легендой ДНР": видео

Экс-боевик ДНР из Сербии Деян Берич, заявил, что непонятно, как украинская сторона могла принять "Ополченочку" Светлану Дрюк, поскольку на ее счету большое количество смертей бойцов ВСУ.

Интервью с наемником опубликовали СМИ сепаратистов.

"Я не понимаю, как ее украинцы могли принять ее у себя, когда они хорошо знают, как хорошо работали танкисты 11-го полка. Например, когда мы сотрудничали с 11 полком, и работали в разведке как корректировщики, ее экипаж давал одни из лучших результатов по украинской стороне. Они столько танков сожгли на украинской стороне, столько поубивали солдат", - сказал в частности он.

Берич подчеркнул, что шокирован поступком Дрюк, поскольку та, по его словам, была "идейным бойцом" - одним из лучших в рядах террористов, возглавляла "один из лучших экипажей".

По мнению наемника, Дрюк могли предложить очень много денег. Однако он "не может понять", как украинцы могут доверить Дрюк оружие "после того, как она убила стольких их собратьев".

Как сообщал "Апостроф", в сети неоднозначно отнеслись к тому, что Дрюк выставляют героем, несмотря на то, что она убивала украинских военных.