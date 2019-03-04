Убивала ребят из ВСУ: в сети обсуждают откровения "Ополченочки"

Украинцы рьяно обсуждают получение ордена главной героини пропагандистского фильма "Ополченочка" Светланой Дрюк (позывной "Ветерок").

Свои комментарии они публикуют в сети.

"Ополченочка", которая в кадре квасит винчик с Цаплиенко (Андрей, - украинский журналист, - прим. ред.) орден за Дебалю получила. Интересно, за что же может получить орден член танкового экипажа? Я думаю за уничтожение других экипажей. То есть ребят из ВСУ. Зато теперь винчик. Кушайте переможеньку не обляпайтесь", - пишут в Twitter-аккаунте РадиоБабай.

"Ваньке за атаку *уй в сраку, а Маньке за *изду красную звезду" (с) народная мудрость", - не выбирая выражений, написал блогер под ником Necro Mancer.

Как сообщал "Апостроф", ранее экс-главарь ДНР отреагировал на бегство "Ополченочки" в Украину.