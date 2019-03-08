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Стало известно о смерти участника АТО после конфликта с подростком в Нововолынске

пятница, 08 марта 2019, 16:53

7 марта в реанимационном отделении Нововолынской центральной больницы скончался участник АТО, который получил тяжкие телесные повреждения после удара несовершеннолетнего.

По информации местного издания "Буг", полиция по камерам видеонаблюдения смогла установить, что избивший участника АТО 15-летний подросток ходил по городу и "стрелял" сигареты. Когда он подошел к пострадавшему, между ними возник конфликт.

Отмечается, что подросток нанес всего один удар, в результате которого мужчина упал на землю. В больнице сообщили, что у пострадавшего была трещина в голове от уха до уха.

Проводятся соответствующие следственные действия. Судмедэкспертиза установит, использовался ли при ударе посторонний предмет и в результате чего получены тяжкие телесные повреждения, которые повлекли за собой смерть.

В полиции рассказали, что несовершеннолетний не привлекался к ответственности, но уже попадал в поле зрения правоохранителей.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 15 февраля под Ровно (село Заря) жестоко избили и ограбили 22-летнего парня, который является участником АТО.

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