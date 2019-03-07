Участника АТО избили до потери сознания: подробности инцидента

В Нововолынске ночью со 2 на 3 марта между 15-летним парнем и 40-летним участником АТО произошел конфликт: мужчина оказался в реанимации.

Об этом сообщает издание "Буг".

В реанимационное отделение мужчина попал с тяжелыми телесными повреждениями. Сразу не было известно, кто избил мужчину и как все произошло.

В комментарии журналистам в.и.о.начальника полиции Нововолынского отделения Сергей Галащук рассказал, что сотрудниками уголовного розыска были проведены оперативно-розыскные мероприятия, осмотрены камеры видеонаблюдения и установлена личность второго участника конфликта.

Телесные повреждения нанес несовершеннолетний. Он попросил у мужчины сигарету, который отказал и начал толкать 15-летнего парня. Тот в свою очередь побил атошника.

"Мужчина, участник АТО, поссорился со своей сожительницей и уходил от нее. Парень попросил закурить, произошел конфликт. Будут проводиться экспертизы, каким образом мужчина получил тяжелые телесные повреждения: в результате падения или удара и будет решаться вопрос по квалификации преступления и привлечения к ответственности", - отметил Галащук.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 15 февраля под Ровно (село Заря) жестоко избили и ограбили 22-летнего парня, который является участником АТО.