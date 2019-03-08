РУС. | УКР.

пятница, 8 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.35
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

8 марта

12:13
​В Николаеве подростки в балаклавах устроили разборки со стрельбой: фото и видео
12:09
Россия создает новые проблемы в Азовском море: аудио переговоров
12:02
Потап с цветами и Козловский на столе: как поздравили женщин с 8 Марта украинские звезды
12:00
Трамп оконфузился на встрече в Белом доме: видео и реакция сети
11:45
Google ярким дудлом поздравил всех женщин с 8 Марта
11:43
Скандал с техникой для ВСУ: лидер "Нацкорпуса" обвинил власти во лжи
11:39
​Врачи борются за жизнь: в университете Львова произошло страшное ЧП с девушкой
11:30
В Турции приняли жесткое решение по футболисту, устроившего резню на поле
11:27
Появились новые фото ДТП под Киевом, в котором погибли 5 человек
11:26
Украинская газовая труба может превратиться в груду металлолома: назван опасный план Кремля
11:22
​Новые пенсии для украинцев: кто стал получать больше и на сколько
11:20
Тимошенко поздравила украинок с 8 марта
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​В Николаеве подростки в балаклавах устроили разборки со стрельбой: фото и видео

пятница, 08 марта 2019, 12:13

7 марта в Николаеве пятеро молодых людей, в том числе и несовершеннолетние, напали с оружием на мужчину.

Об этом сообщает Нацполиция региона.

Так, вчера около 20:30 за помощью в полицию обратилась жена пострадавшего. Женщина сообщила на 102, что домой к ним с мужем по ул. Лагерной, что в Центральном районе, пришли пятеро молодых людей в балаклавах, устроили драку и стреляют в воздух.

На место оперативно прибыли два экипажа патрульных полицейских, следственно-оперативная группа и спецназовцы. Всех пятерых, в возрасте от 15 до 18 лет, для выяснения обстоятельств доставили в отделение полиции.

Также с места происшествия полицейские изъяли ножи, пистолет, предварительно стартовый и гильзу.

Известно, что между одним из злоумышленников и владельцем квартиры еще днем возник конфликт. Тогда юноша сообщил, что вернется, чтобы разобраться с мужчиной, поэтому и пришел с подмогой и оружием.

Событие квалифицированно, как хулиганство (ч. 4 ст. 296 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Продолжаются первоочередные следственные действия.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве в одном из ресторанов пьяный посетитель устроил дебош с охраной заведения.

Фотовзгляд

Все галереи
Марш национальных дружин в центре Киева

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Нетипичная погода: синоптики порадовали украинок на 8 марта

У каждого кандидата в президенты есть бот-фермы для поливания грязью оппонентов - эксперт по кибер­безопасности

Жара в начале весны: синоптики удивили погодой на неделю

Президент "М.С.Л." Георгий Ложенко: Это настоящий вызов, создавать, когда все разваливается

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: