​В Николаеве подростки в балаклавах устроили разборки со стрельбой: фото и видео

7 марта в Николаеве пятеро молодых людей, в том числе и несовершеннолетние, напали с оружием на мужчину.

Об этом сообщает Нацполиция региона.

Так, вчера около 20:30 за помощью в полицию обратилась жена пострадавшего. Женщина сообщила на 102, что домой к ним с мужем по ул. Лагерной, что в Центральном районе, пришли пятеро молодых людей в балаклавах, устроили драку и стреляют в воздух.

На место оперативно прибыли два экипажа патрульных полицейских, следственно-оперативная группа и спецназовцы. Всех пятерых, в возрасте от 15 до 18 лет, для выяснения обстоятельств доставили в отделение полиции.

Также с места происшествия полицейские изъяли ножи, пистолет, предварительно стартовый и гильзу.

Известно, что между одним из злоумышленников и владельцем квартиры еще днем возник конфликт. Тогда юноша сообщил, что вернется, чтобы разобраться с мужчиной, поэтому и пришел с подмогой и оружием.

Событие квалифицированно, как хулиганство (ч. 4 ст. 296 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Продолжаются первоочередные следственные действия.

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