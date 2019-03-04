В Киеве буйный парень устроил потасовку в ночном клубе: видео

В Киеве в одном из ресторанов пьяный посетитель устроил дебош с охраной заведения.

Об этом в Facebook сообщает сообщество Киев Оперативный.

Отмечается, что инцидент произошел в ночь на понедельник, 4 марта.

"В MisterCat, что на Олимпийской, произошла драка. Там пьяный посетитель начал драться с охраной из-за того, что его просили возместить ущерб за падение микрофона. К счастью, полиция приехала довольно быстро, что позволило избежать продолжения драки и серьезных травм", - сказано в сообщении.

Также в сети опубликовали видео произошедшего.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве пьяная драка переросла в стрельбу с двумя ранеными.

Также в ночь на 15 января в Киеве произошла массовая драка у АЗС.