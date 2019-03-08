В Украине к 8 марта выпустили трогательные марки про любовь: опубликованы фото

"Укрпочта" ко Дню 8 Марта выпускает новые "влюбленные" марки, на которых изображены украинцы в традиционных нарядах.

Об этом сообщает сообщество "Теплые игрушки" в Facebook.

"Теперь изображение Теплых игрушек можно встретить на предметах почтовой пересылки и в коллекциях филателистов", - говорится в сообщении.

Почтовые марки серии "Любовь - это ..." украшены фотографиями "Теплых игрушек", автором которых является иванофранковец Bohdan Savliuk.

""Теплые игрушки"- это арт-мастерская, которая имеет целью передать украинскую культуру и историю в игрушке. А в серии" Любовь - это ... "автор показывает любовь глазами УПА, казаков и гуцулов. Спецпогашение ШПД Киев-2 ( Левобережный почтамт), 06.03.2019. Отдельная большая благодарность Богдану Савлюк и Теплые игрушки!", - сообщает Sasha Poshtova в Facebook.

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