Праздник 8 марта: украинцы делятся в сети яркими фотожабами

В сети появились забавные фотожабы и мемы, посвященные Международному женскому дню.

"Апостроф" собрал подборку шуточных картинок, которые постят пользователи соцсетей.

В основном пользователи шутят о том, как тяжело приходится мужчинам в преддверии 8 марта и на сам праздник. Отдельной категорией шуток остается тема подарков.

Напомним, "Апостроф.Лайм" собрал самые яркие поздравления в стихах и прозе к 8 Марта.

Также сообщалось, какие оригинальные подарки можно сделать своим близким, какие блюда стоит приготовить, и, конечно, наши эксперты собрали самые яркие варианты праздничного макияжа для представительниц прекрасного пола.

Ранее сообщалось, какой сюрприз подготовила погода на 8 марта: синоптики раскрыли секрет.