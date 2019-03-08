Во Львове на акцию к 8 марта пришел мужчина в пикантном костюме: фото и видео

8 марта в центре Львова прошла акция феминисток и неравнодушных жителей города, которые обсуждали современные проблемы в обществе относительно прав женщин.

Об этом сообщает местное издание 032.ua.

В ходе митинга организаторы акции собирали подписи граждан для создания в Львове приюта для женщин, пострадавших от домашнего насилия.

На митинг также пришел человек в нестандартном костюме. Как рассказал он в комментарии изданию, он поддерживает все идеи, озвученные на митинге, а надел своеобразный костюм, чтобы привлечь внимание к событию.

Отметим, что за несколько метров от проведения феминистской события, прошел небольшой антимитинг.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Femen к 8 марта устроили в Европе необычную акцию.