Чарли Чаплин и Ницше поздравляют Кобзаря: украинский художник сделал мощные рисунки к празднику

Известный украинский художник, иллюстратор Андрей Ермоленко создал оригинальные открытки, как бы известные всему миру исторические личности поздравили украинского поэта Тараса Шевченко с 205-м днем рождения.

Соответствующие фото появились на странице Радио Свобода в Twitter.

"Как классики приветствуют Тараса Шевченко с днем рождения", - говорится в подписи к фото.

На иллюстрациях можно увидеть, как Тараса Шевченко поздравляют известный украинский писатель Иван Франко, мексиканская художница Фрида Кало, философ Фридрих Ницше и другие.

Как сообщал "Апостроф", ранее в аннексированном Крыму у памятника Тарасу Шевченко с российскими флагами наперевес устроили антибандеровский шабаш. Также в сети напомнили видео "ада" в Луганске в 2014 году в день рождения Кобзаря.