​Маршрутка легла на спину: появились первые фото и подробности смертельного ДТП под Львовом

9 марта возле села Козева Сколивского района перевернулся микроавтобус "Мерседес Спринтер", вследствие чего один человек погиб, еще двое получили телесные повреждения.

Об этом сообщает Нацполиция региона.

По информации правоохранителей, водитель автобуса, 55-летний житель Черновицкой области, не справился с управлением, что привело к аварии. Жертвой ДТП стала пассажирка транспортного средства. 19-летний юноша и 61-летняя женщина получили телесные повреждения.

По факту аварии следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами). Виновнику аварии грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Как сообщал "Апостроф", 9 марта в 4.20 по улице Келецкой в г. Виннице произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Infiniti и Chery Tiggo, в результате аварии госпитализированы четыре человека.