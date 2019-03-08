В ДТП под Луцком погиб известный журналист: фото с места трагедии

8 марта в селе Струмовка Волынской области в ДТП погиб известный местный журналист ТРК "Аверс" Юрий Яцюк.

Об этом сообщает агентство "Волынские Новости" со ссылкой на очевидцев трагедии.

Недалеко от одного из ресторанов водитель 1968 года рождения за рулем Volkswagen сбил двух людей. Один из них - Юрий Яцюк. Журналист погиб на месте от полученных травм. Второй пострадавший пешеход в крайне тяжелом состоянии доставлен в больницу.

Как стало известно, оба возвращались с похорон журналиста Романа Флишаровского, который умер 7 марта.

По предварительной информации, пешеходы переходили дорогу в неустановленном месте.

Водитель авто рассказал журналистам, что его ослепил встречный свет и он не справился с управлением.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети появились новые фото ДТП в Киевской области, в котором погибли пятеро человек.