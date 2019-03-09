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​Такси с пассажирами попало в страшное ДТП в Виннице

суббота, 09 марта 2019, 11:36

9 марта в 4.20 по улице Келецкой в г. Виннице произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Infinitiта Chery Tiggo, в результате аварии госпитализированы четыре человека.

Об этом сообщает Нацполиция региона.

По предварительной информации следствия, автомобиль Infiniti под управлением 23-летнего винничанина, который двигался по улице Келецкой в сторону микрорайона "Вишенка", въехал в автомобиль такси Chery Tiggo, который ехал впереди в попутном направлении.

От удара Infiniti снес ограждение заправочной станции, а такси влетело в столб.

В результате аварии с тяжелыми травмами в реанимационное отделение больницы госпитализированы 47-летний водитель Chery Tiggo. 23-летний водитель Infiniti и двое его пассажиров, 23 и 14 лет, также были доставлены в больницу. Пассажиров иномарки, которые получили незначительные травмы, после оказания медицинской помощи отпустили. У водителя Infiniti отобрали образцы крови для установления наличия состояния опьянения.

По факту дорожно-транспортного происшествия начато уголовное производство по ч. 1 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). За такое правонарушение предусмотрено наказание до 3 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

На месте происшествия проведены первоочередные следственные действия. Продолжается расследование.

Как сообщал "Апостроф", 8 марта в селе Струмовка Волынской области в ДТП погиб известный местный журналист ТРК "Аверс" Юрий Яцюк.

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