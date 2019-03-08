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На "Марше женщин" в Киеве произошли стычки с националистами: фото и видео
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На "Марше женщин" в Киеве произошли стычки с националистами: фото и видео

пятница, 08 марта 2019, 13:54

На прошедшем в пятницу, 8 марта, в центре Киева Марше за права женщин были задержаны несколько противников акции.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Параллельно маршу прошла контракция правых сил, по меньшей мере трое ее участников, которые пытались помешать его проведению, задержаны.

По информации СМИ правоохранители начали задерживать противников марша еще перед началом шествия из-за их агрессивного поведения.

Среди активистов, отстаивающих традиционные ценности, были замечены члены украинской организации "Братство" Дмитрия Корчинского.

По словам организаторов Марша за права женщин, его цель - выступление против ультраправого, домашнего, сексуального, экономического и психологического насилия. А также против давления и насилия патриархального уклада.

Как сообщал "Апостроф", в Украине к 8 марта выпустили трогательные марки про любовь.

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Марш национальных дружин в центре Киева

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