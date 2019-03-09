На росТВ открыто призвали убивать украинцев: опубликовано видео

Российский политолог, доктор исторических наук Александр Сытин в эфире кремлевского пропагандистского "Первого канала" удивил своим заявлением по ситуации на востоке Украины, когда призвал убивать украинцев. Он также отметил, что на Донбассе идет гражданская война.

Ролик с высказыванием эксперта опубликовал в Facebook Сергей Запорожский.

"Александр Николаевич краток и прекрасен. Предыстория. В студию позвонила какая-то полоумная из Дебальцево и начала рассказывать, что Донбасс никогда Украиной не был и что ее муж и сыновья защищают свою землю. Ну, а то что обслуге Януковича стыдно сидеть рядом, это кроме смеха ничего не вызывает", - подписал он публикацию.

Ранее "Апостроф" сообщал, что одна из женщин-военнослужащих ВСУ после свадьбы вместо "медового месяца" отправилась в зону проведения ООС на Донбассе.