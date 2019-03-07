​Хитрый ход Порошенко: в сети высмеяли страшное пророчество "Ванги" из ДНР

В сети смеются над "пророчеством" боевика НВФ на Донбассе о ходе выборов президента Украины.

Об этом написал блогер под ником Necro Mancer в Twitter.

"Гюрза" разоблачает хитрый план Порошенко без СМС и регистрации", - говорится в сообщении.

"Я думаю, ближе к выборам президента Украины все обострится намного сильнее. Сейчас они только предвыборные ворота откроют, для того, чтобы начали в выборы вкладывать деньги те, которые будут баллотироваться в президенты. И после этого введется, скорей всего, военное положение – при военном положении президент не меняется. А все те вкладчики, которые вложат деньги в выборы - прогорят. Пройдет два-три месяца и все начнет "устаканиваться", но предвыборная гонка будет бессмысленна. Деньги будут утрачены", - "напророчил" боевик.

Под видео с "предсказанием" появились комментарии пользователей.

"Да это лучший "политолог" из всех кого я слышал))) А есть где-нибудь его "пророчества" когда выбирали кидалу-МММщика?)))", "началась весна :( Каждый геополитик будет рассказывать о заговорах, планах. Де ж столько палат найти для всех?", "ток надеваешь робу опущенца, так сразу становишься великим аналитиком, геополитиком и вангалитиком", "Вумный каптер", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", украинские военнослужащие на Донбассе ликвидировали боевика незаконного вооруженного формирования (НВФ) Александра Протоцкого по кличке "Доктор", который "дружил" с писателем-террористом Захара Прилепина.