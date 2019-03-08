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В Киеве на 8 марта произошло "женское" ДТП: фото

пятница, 08 марта 2019, 18:51

8 марта в Голосеевском районе Киева на перекрестке улиц Голосеевской и Саперно-Слободской произошло ДТП с участием двух женщин.

Как сообщает "Еспресо", здесь столкнулись Audi Q5 и Nissan Tiida.

По словам женщины-водителя Audi Q5, когда загорелся зеленый сигнал, она начала движение вместе с другими машинами, когда перед ней неожиданной Nissan Tiida, который пытался "проскочить" на желтый сигнал.

В результате столкновения Nissan развернуло на 90 градусов. Автомобиль отбросило на тротуар, где он сбил дорожный знак. Audi тоже вылетел на тротуар.

В результате ДТП пострадал ребенок, который находился в Nissan. Ему разбитым стеклом посекло лицо.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 8 марта, в Киевской области в страшном ДТП погибли пятеро молодых людей, большинству из них 19-20 лет.

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