Украина или смерть: появились фото новой символики боевых бригад ВСУ

Накануне Дня рождения Кобзаря утвердили новую символику боевых бригад ВСУ.

Об этом сообщает генерал ВСУ Виктор Муженко на своей странице на своей странице в Facebook.

В сети показали показали обновленную символику бригад военнослужащих.

Как сообщал "Апостроф", разведчики и геральдисты не сошлись во мнении по поводу эмблемы с украинской совой. Эмблема Главного управления разведки (ГУР) Минобороны, на которой изображена сова, пронзающая мечом карту Российской Федерации, "засветилась" 24 октября 2016 года на представлении президентом Петром Порошенко нового начальника ГУР Василия Бурбы. Ниже совы с мечом - девиз украинских разведчиков: "Мудрый будет властвовать над звездами". Блогеры даже заметили, что Сахалин на эмблеме относится не к России, а к Японии. В РФ эмблема военной разведки вызвала волну истерии.