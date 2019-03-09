РУС. | УКР.

суббота, 9 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.35
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

9 марта

13:21
В Киеве водители "воспитали" наглого виновника тройного ДТП: фото
13:18
Сейчас даже маму называет по отчеству: стало известно о жутком случае в тюрьме с героем АТО
13:17
Смерть Владимира Этуша: названы место прощания и похорон звезды "Кавказской пленницы"
13:12
Титушки топтали и били детей: в сети напомнили видео "ада" в Луганске в 2014 году в день рождения Кобзаря
13:03
Разгневанный комбат ВСУ с матами устроил солдатам погром в "Десне": видео
13:02
​В Харькове прогремел взрыв: появились первые фото ЧП с пострадавшими
12:44
Авто влетело в стену и смялось "в гармошку": появились фото жуткого смертельного ДТП в Киеве
12:31
Тимошенко заявила о недопустимости приватизации стратегических объектов во время войны
12:31
Украина или смерть: появились фото новой символики боевых бригад ВСУ
12:27
Янукович выглядит неудачником: в сети указали на причастность наркомафии к блэкауту в Венесуэле
12:26
Полякова в новом клипе провалилась под лед
12:17
В России умер известный актер, снявшийся в "12 стульях" и "Кавказской пленнице"
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Украина или смерть: появились фото новой символики боевых бригад ВСУ

суббота, 09 марта 2019, 12:31

Накануне Дня рождения Кобзаря утвердили новую символику боевых бригад ВСУ.

Об этом сообщает генерал ВСУ Виктор Муженко на своей странице на своей странице в Facebook.

В сети показали показали обновленную символику бригад военнослужащих.

Как сообщал "Апостроф", разведчики и геральдисты не сошлись во мнении по поводу эмблемы с украинской совой. Эмблема Главного управления разведки (ГУР) Минобороны, на которой изображена сова, пронзающая мечом карту Российской Федерации, "засветилась" 24 октября 2016 года на представлении президентом Петром Порошенко нового начальника ГУР Василия Бурбы. Ниже совы с мечом - девиз украинских разведчиков: "Мудрый будет властвовать над звездами". Блогеры даже заметили, что Сахалин на эмблеме относится не к России, а к Японии. В РФ эмблема военной разведки вызвала волну истерии.

Фотовзгляд

Все галереи
Марш национальных дружин в центре Киева

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Нетипичная погода: синоптики порадовали украинок на 8 марта

У каждого кандидата в президенты есть бот-фермы для поливания грязью оппонентов - эксперт по кибер­безопасности

Жара в начале весны: синоптики удивили погодой на неделю

Президент "М.С.Л." Георгий Ложенко: Это настоящий вызов, создавать, когда все разваливается

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: