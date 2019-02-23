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По 3 рубля: в сети показали "праздничные" проездные билеты ДНР

суббота, 23 февраля 2019, 21:43

В сети пользователей удивили билеты на проезд в так называемой ДНР.

Об этом сообщает блогер под ником "Фашик Донецкий" на своей странице в Twitter.

К 23 февраля в так называемой республике выпустили "поздравительные" проездные билеты на общественный транспорт. На них традиционно для России изобразили георгиевскую ленту с гвоздиками, а на других нарисовали карикатурных военных в танках и с букетом цветов в руках.

Также на билетах написана и цена проезда, которая составляет 3 российских рубля за проезд в троллейбусе, автобусе и трамвае.

Пользователи сети прокомментировали "праздничный подарок" жителям оккупированных территорий.

Как сообщал "Апостроф", оккупанты на Донбассе сами признают, что жизнь в новоиспеченной "республике" становиться невозможной. На этот раз они сами рассказали о недостатке медицинских работников.

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