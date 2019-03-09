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Весеннее "перемирие" на Донбассе: украинские бойцы ответили на обстрелы боевиков

суббота, 09 марта 2019, 19:30

9 марта российско-оккупационные войска дважды нарушили режим тишины, применив запрещенное минскими соглашениями крупнокалиберное оружие. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в вечерней сводке в Facebook.

"В течение текущих суток противник дважды нарушил режим прекращения огня, три раза применив при обстрелов вооружение, запрещенное минского договоренностями", - говорится в сообщении.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли наши позиции в районе населенного пункта Лебединский из минометов калибра 120 мм.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник вел огонь по позициям подразделений Объединенных сил из минометов калибров 120 и 82 мм в районе села Крымское.

"Потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил нет. На обстрелы противника наши защитники каждый раз отвечали адекватным огнем. Потери противника уточняются", - отметили в пресс-центре.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что в зоне ООС на Донбассе с 24:00 8 марта устанавливается режим прекращения огня.

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