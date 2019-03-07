​Без гарантий Путина: на Донбассе объявлено новое перемирие

В зоне ООС на Донбассе с 24.00 8 марта устанавливается режим прекращения огня.
Об этом сообщил представитель Украины на переговорах Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук в эфире канала "Прямой".
По словам Марчука, во время сегодняшней видеоконференции украинская сторона предложила включить дополнительный механизм гарантий режима "тишины". Однако, этого не произошло, так как в заседании не участвовал представитель России Борис Грызлов.
"Пока не будет гарантий со стороны России - господина Путина или его представителей, - к сожалению, большого оптимизма (на продолжительный режим прекращения огня, - ред.) нет", - подчеркнул Марчук.
Как сообщал "Апостроф", ранее несмотря на установление перемирия, боевики продолжали обстреливать позиции ВСУ на Донбассе, к счастью никто из украинских военнослужащих не пострадал.