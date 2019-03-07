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​Без гарантий Путина: на Донбассе объявлено новое перемирие

четверг, 07 марта 2019, 19:17

В зоне ООС на Донбассе с 24.00 8 марта устанавливается режим прекращения огня.

Об этом сообщил представитель Украины на переговорах Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук в эфире канала "Прямой".

По словам Марчука, во время сегодняшней видеоконференции украинская сторона предложила включить дополнительный механизм гарантий режима "тишины". Однако, этого не произошло, так как в заседании не участвовал представитель России Борис Грызлов.

"Пока не будет гарантий со стороны России - господина Путина или его представителей, - к сожалению, большого оптимизма (на продолжительный режим прекращения огня, - ред.) нет", - подчеркнул Марчук.

Как сообщал "Апостроф", ранее несмотря на установление перемирия, боевики продолжали обстреливать позиции ВСУ на Донбассе, к счастью никто из украинских военнослужащих не пострадал.

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