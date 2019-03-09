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Вышиванки и украинский язык: в сети восхитились проукраинской акцией в Крыму

суббота, 09 марта 2019, 18:55

В оккупированной Ялте жители города возложили цветы к памятнику украинскому поэту и художнику Тарасу Шевченко в день его 205-летия.

Об этом сообщает Крым.Реалии.

На мероприятие, которое длилось около получаса, пришли порядка 40 человек. Среди них были школьники, которые учат украинский язык, а также их учителя, местные поэты и писатели.

Присутствующие читали стихи Шевченко на украинском языке, играли украинские песни.

В сети акция вызвала бурную реакцию среди комментаторов.

Как сообщал "Апостроф", ранее в аннексированном Крыму у памятника Тарасу Шевченко с российскими флагами наперевес устроили антибандеровский шабаш.

Также в сети напомнили видео "ада" в Луганске в 2014 году в день рождения Кобзаря.

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