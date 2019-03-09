Запрет въезда в Украину одиозному австрийскому журналисту: появилось заявление СБУ

СБУ объяснила, почему наложила запрет на въезд в Украину австрийскому журналисту Кристиану Вершютцу.

Соответствующее заявление появилось на официальной странице СБУ в Facebook.

"Основанием для такого решения стала необходимость обеспечения безопасности журналиста", - отметили в ведомстве.

При этом, в сообщении указывается, что сам Вершютц "отмечал в своем интервью о существующих угрозах его жизни в Украине".

"Во избежание возможных провокаций во время пребывания австрийского журналиста в нашей стране СБУ, в соответствии с законодательством, приняла решение о запрете ему на въезд", - добавили в СБУ.

Как сообщал "Апостроф", ранее Австрия осудила решение украинской власти о запрете на въезд журналисту австрийской телекомпании ORF, кремлевскому пропагандисту Кристиану Вершютцу.