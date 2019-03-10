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Непогода в Украине: опубликованы видео последствий

воскресенье, 10 марта 2019, 22:53

В воскресенье, 10 марта из-за непогоды в Украине было повалено сотни деревьев.

Видео публикуют пользователи в соцсетях.

На кадрах видно, как ветер повалил дерево в Черноморске (Одесская область) и Коцюбинском (Киевская область). Здесь дерево упало не только на проезжую часть, но и на автомобиль.

Отметим, что шквальный ветер привел к тому, что ряд населенных пунктов остались без света. По данным Укргидрометцентра, по состоянию на 17.00 10 марта сильные порывы ветра отмечались в Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Киевской, Одесской, Хмельницкой и Черкасской областях.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Виннице из-за урагана погибла 11-летняя девочка. Так, там дерево упало на 11-летнюю девочку, в результате чего она скончалась.

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