Польша будет бесплатно давать работу украинцам: раскрыта новая схема

Украина совместно с Польшей начали проект по преодолению мошенничества при трудоустройстве украинцев в Польше.

Об этом сообщает издание "Укринформ".

Проект "Партнерство и трудоустройства" разработали польско-украинская хозяйственная палата совместно с Всеукраинской ассоциацией компаний по международному трудоустройству.

"Одним из факторов преодоления мошенничества будет бесплатное трудоустройство. Украинцы не должны платить деньги за свое трудоустройство за рубежом, а компании-посредники будут получать доход не от физлиц, а от работодателей, которые ищут персонал", - говорится в сообщении.

Также добавили, что бесплатное трудоустройство нанесет удар по мошенническим схемам и недобросовестным компаниям, которые теперь не смогут морочить головы украинцам и брать деньги якобы за поиск работы, а на самом деле неизвестно за что.

Президент ассоциации Василий Воскобойник отметил, что, по его мнению, в Украине недостаточно делается для того, чтобы защитить украинских работников и организовать нормальное функционирование рынка международного трудоустройства.

"Украинцам необходимо знать, что искать работу в Польше нужно только через лицензированные компании, которые несут ответственность за то, куда они отправляют людей. Кроме того, трудоустраиваться лучше на крупных предприятиях, где выплата зарплаты идет на банковскую карту, соблюдаются все предусмотренные польским законодательством нормы охраны труда и есть социальное страхование", - подчеркнул Воскобойник.

Отмечается, что Польша очень заинтересована в украинских работниках, поскольку польский рынок труда сегодня находится в плохой демографической ситуации.

"Безусловно, польский рынок труда сегодня находится в плохой демографической ситуации. Идет процесс старения польского общества и он будет только набирать обороты. И нужно понимать, что активные действия по улучшению демографической ситуации дадут эффект только за 20 лет", - заявил ведущий эксперт польской ассоциации работодателей "Левиафан" Яцек Мачин.

"Поэтому у предпринимателей есть большие проблемы с поиском рабочих ... польский рынок труда сегодня не может обойтись без работников из Украины", - добавил он.

Как сообщал "Апостроф", в Варшаве (Польша) в пятницу, 8 марта, шесть поляков жестоко избили водителя такси-украинца из-за его происхождения.

Также ранее в Польше разгорелся скандал с украинскими мигрантами.