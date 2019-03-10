РУС. | УКР.

воскресенье, 10 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.35
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

10 марта

08:22
Польша будет бесплатно давать работу украинцам: раскрыта новая схема
08:00
Прощеное воскресенье и именины Антона: какой праздник 10 марта
07:58
На Донбассе ликвидирован боевик "ЗАС Первомайский": фото
07:42
Не открывайте окна: появился уточненный прогноз погоды на воскресенье
07:31
В Киеве легковушка попала в смертельное ДТП с троллейбусом: фото и видео
06:30
Гороскоп на 10 марта: Девы будут раздражительны, а Львам не стоит соглашаться на новую работу
06:28
Великий пост 2019: история, традиции и запреты
05:27
Убили в одночасье: в сети показали грустные фото из Крыма
04:31
Курсанты ФСБ взорвали на Донбассе авто с пособником боевиков ДНР: фото
03:34
Экс-главарь ДНР пожаловался на проблемы с деньгами и продает путинскую медаль за Крым: фото
02:37
Соцсети разгневала цена "закуски" на популярном украинском курорте: опубликовано фото
01:50
Чемпионат мира по биатлону: онлайн видео трансляция мужской гонки преследования
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Польша будет бесплатно давать работу украинцам: раскрыта новая схема

воскресенье, 10 марта 2019, 08:22

Украина совместно с Польшей начали проект по преодолению мошенничества при трудоустройстве украинцев в Польше.

Об этом сообщает издание "Укринформ".

Проект "Партнерство и трудоустройства" разработали польско-украинская хозяйственная палата совместно с Всеукраинской ассоциацией компаний по международному трудоустройству.

"Одним из факторов преодоления мошенничества будет бесплатное трудоустройство. Украинцы не должны платить деньги за свое трудоустройство за рубежом, а компании-посредники будут получать доход не от физлиц, а от работодателей, которые ищут персонал", - говорится в сообщении.

Также добавили, что бесплатное трудоустройство нанесет удар по мошенническим схемам и недобросовестным компаниям, которые теперь не смогут морочить головы украинцам и брать деньги якобы за поиск работы, а на самом деле неизвестно за что.

Президент ассоциации Василий Воскобойник отметил, что, по его мнению, в Украине недостаточно делается для того, чтобы защитить украинских работников и организовать нормальное функционирование рынка международного трудоустройства.

"Украинцам необходимо знать, что искать работу в Польше нужно только через лицензированные компании, которые несут ответственность за то, куда они отправляют людей. Кроме того, трудоустраиваться лучше на крупных предприятиях, где выплата зарплаты идет на банковскую карту, соблюдаются все предусмотренные польским законодательством нормы охраны труда и есть социальное страхование", - подчеркнул Воскобойник.

Отмечается, что Польша очень заинтересована в украинских работниках, поскольку польский рынок труда сегодня находится в плохой демографической ситуации.

"Безусловно, польский рынок труда сегодня находится в плохой демографической ситуации. Идет процесс старения польского общества и он будет только набирать обороты. И нужно понимать, что активные действия по улучшению демографической ситуации дадут эффект только за 20 лет", - заявил ведущий эксперт польской ассоциации работодателей "Левиафан" Яцек Мачин.

"Поэтому у предпринимателей есть большие проблемы с поиском рабочих ... польский рынок труда сегодня не может обойтись без работников из Украины", - добавил он.

Как сообщал "Апостроф", в Варшаве (Польша) в пятницу, 8 марта, шесть поляков жестоко избили водителя такси-украинца из-за его происхождения.

Также ранее в Польше разгорелся скандал с украинскими мигрантами.

Фотовзгляд

Все галереи
Марш национальных дружин в центре Киева

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

"Гори, патриархат!": какая боль скрывается за Маршем женщин 8 марта

Нетипичная погода: синоптики порадовали украинок на 8 марта

У каждого кандидата в президенты есть бот-фермы для поливания грязью оппонентов - эксперт по кибер­безопасности

Жара в начале весны: синоптики удивили погодой на неделю

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: