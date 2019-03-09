В Польше толпа пьяных жестоко избила украинца: опубликовано видео

В Варшаве в субботу, 8 марта, шесть поляков жестоко избили водителя такси-украинца из-за его происхождения.

Об этом сообщила правозащитница и волонтер правозащитной миссии Итальянской федерации по правам человека Наталья Панченко в Facebook.

По ее словам, мужчина по имени Роман приехал на вызов, где его ждало шестеро пьяных клиентов.

Во время поездки поляки потребовали от него включить им польское диско, однако мужчина ответил, что в его автомобиле не работает радио. Тогда они набросились на украинском с упреками, мол, тот не уважает Польшу.

Наталья пояснила, что поскольку клиенты были нетрезвые, Роман опасаясь за свою безопасность, остановил автомобиль и попросил пассажиров покинуть салон и вызвать другое такси.

После этого пьяные поляки начали выкрикивать, чтобы "он ехал в свою Украину", употребляя при этом нецензурную лексику. Поляки кричали, "что мы живем не в Украине, где каждый должен бороться за кусок хлеба, а в Польше". Когда Роман начал их снимать на камеру, те жестоко его избили.

"И здесь, конечно, можно сказать, что это был просто драка, и причина лишь в музыке, но это не так. Когда Романа били, никто не сказал ни слова о музыке, никто не использовал его имя. "Когда меня избивали, я слышал только "Ты, ку*ва украинская" и "**аный украинец", - написала правозащитница.

В полиции, куда за помощью обратился украинец, дело не спешат открывать.

"Полицейские, которые допрашивали его, не записывали все, что Роман свидетельствовал в протокол, потому что они решили, что это не важно, и сказали ему, что в протоколе не нужно писать все, достаточно "кратко описать ситуацию", - добавила Панченко.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Польше разгорелся скандал с украинскими мигрантами.