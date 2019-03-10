В сети показали всю суть ДНР-ЛНР в одном фото

В сети одним фото указали всю суть режима боевиков на временно оккупированных территориях Донбасса.
Соответствующее фото опубликовал блогер под ником Фашик Донецкий в Twitter.
"Вся суть дыныры и лыныры в одном фото", - подписал снимок он.
На фото можно увидеть человека, переодевшегося в костюм клоуна, который стоит неподалеку от стеллажа с агитационными материалами за оккупационную власть непризнанных республик.
В сети тут же стали обсуждать кадр. Большинство комментаторов не скрывали своего сарказма, намекая на то, что "жаль, что цирк еще не уехал".
Как сообщал "Апостроф", в сети бурно обсуждают фото дикой акции в России к 8 марта.
Также в сети появилась яркая фотожаба на празднование 8 марта в Украине.