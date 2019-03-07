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Оккупанты за живым щитом: в сети бурно обсуждают фото дикой акции в России к 8 марта

четверг, 07 марта 2019, 14:58

В российском Екатеринбурге военнослужащие пункта отбора на службу по контракту Центрального военного округа организовали фотосессию в боевой экипировке с балеринами.

Об этом сообщает Znak.com.

Как пояснили организаторы акции, в фотосессии приняли участие девушки из коллектива современной хореографии "Лаборатория Танца". Местом съемок была выбрана станция метро "Ботаническая".

Фотосессия, по словам представителей ЦВО, была приурочена к 8 марта и является подарком женщинам.

В свою очередь пользователи сети не одобрили подобную инициативу. Фотосессия, в частности, напомнила комментаторам "зеленых человечков", которые прятались за спинами гражданских во время оккупации Крыма.

Как сообщал "Апостроф", ранее в российском Волгограде в честь 76-й годовщины победы в Сталинградской битве на улицы города выпустили регулировщиц в ретро форме.

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